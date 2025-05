Alfaro Moreno: “El mejor refuerzo de Barcelona SC será Joao Rojas”

“El equipo con la llegada de otro centrodelantero y un carrilero por la izquierda está perfecto para pelear el campeonato. Tengo la obligación de sugerirle al presidente que cuide lo financiero, no se pueden traer jugadores por traer", dijo el beto en radio Dibu.

El directivo reveló que no cree que firmen cuatro fichajes , pero apuntó a las posiciones que el equipo sí necesita reforzar para la segunda mitad de la mitad

El mercado de fichajes de la LigaPro Ecuabet conectada por Xtrim va a empezar en el 3 de junio y los hinchas piden contrataciones para Barcelona SC , pero el gerente deportivo, Alfaro Moreno , aclaró que no llegarán tantos jugadores y confía en la recuperación de Joao Rojas.

"No hace falta otro extremo por izquierda. El club el año pasado compró a Cristhian Solano. Un jugador como Janner Corozo, que no está bien, no podés traer más de relleno.

Por esa misma razón, Moreno señaló que esperan darle minutos a los más jóvenes y está seguro que Joao Rojas será uno de los mejores jugadores de Barcelona SC para la segunda etapa.

“También hay que darle chances a los juveniles, que debemos vender. Hay que recuperar a los jugadores, hay un gran plantel. El mejor refuerzo de Barcelona será Joao Rojas y en unos días ya trabajará con normalidad", cerró.

El extremo ecuatoriano lleva lesionado desde mayo 2024 cuando sufrió la fractura de peroné ante Sao Paulo en la Copa Libertadores.