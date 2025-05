El 2025 ha sido un año de transición para Kendry Páez a nivel de clubes, pero sólido en la selección de Ecuador, pues Sebastián Beccacecece lo convocó a pesar de no jugar ningún partido en algún equipo.

Páez no ha tenido minutos oficiales en la temporada, ya que viajó a Inglaterra y a Francia, pero no podía jugar al no estar registrado; sin embargo, el puesto en la Tri lo ha sostenido sin actividad.

Al inicio de año, Independiente del Valle perdió a Kendry y ya no lo pudo usar a nivel local, luego formó parte de los entrenamientos del Chelsea y finalmente practicó con el Estrasburgo de Francia.

Lea más: Sin minutos ni ritmo: Campana, Plata y Enner llegan entre dudas a la selección de Ecuador

Hasta ahora, los únicos encuentros que disputó el jugador de 18 años fueron en el Sudamericano sub 20 en febrero, pero no demostró un gran nivel.