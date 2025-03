Kendry Páez, convocado a la selección de Ecuador sin tener minutos en este 2025

Páez viajó a Londres desde la mitad de febrero para adaptarse con el Chelsea, pero no jugó partidos oficiales con Independiente del Valle antes de irse.

La selección de Ecuador reveló los 24 convocados para la doble fecha de Eliminatorias y la gran sorpresa del listado fue el llamado de Kendry Páez , quien aún no tiene minutos en este 2025.

No obstante, Sebastián Beccacece confía en la calidad del volante de 17 años para llamarlo a pesar de no jugar con el Chelsea, ni con Independiente del Valle en Ecuador.