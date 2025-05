Este viernes 30 de mayo se hizo oficial la lista de convocados de la selección de Ecuador de Sebastián Beccacece y llamó a tres futbolistas que estaban lesionados con sus equipos.

El estratega argentino no quiso sorprender con la nueva convocatoria, pues no llamó a nuevos nombres, por lo que prefirió elegir a jugadores que no han sumado minutos en la última semana con sus equipos.

En la delantera, La Tri tiene a Kevin Rodríguez, Leonardo Campana, Gonzalo Plata y Enner Valencia, pero los cuatro atacantes llegan sin partidos disputados en los últimos juegos.

Sin embargo, el caso de Plata, Campana y Enner es peor, pues los tres estaban lesionados y han estado en proceso de recuperación, pero Beccacece eligió llamarlos.