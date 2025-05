El estratega argentino confirmó que Enner Valencia y Gonzalo Plata serán convocados con la Tri, pero no cree que se puedan recuperar para tener minutos.

“Tuvimos trabajando a 23 juveniles, nuestra intención es acercar a esos futbolistas a vivir experiencias de Selección. Se trata de llevar esto a un tema de sospechas, privilegios y nosotros lo hacemos de manera genuina”, añadió



Por eso agregó que “algunos se quejan de que no se da espacio en los sparrings para las convocatorias, pero cuando hay esta opción de microciclo no ceden a los jugadores. Y está bien, no están obligados a cederlos, pero hay que ser coherentes”, cerró.