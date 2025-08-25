La drástica decisión de Joel Ordóñez para salir del Brujas y fichar con el Marsella

En la última semana del mercado de fichajes, el<b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/club-brujas target=_blank>Club Brujas</a> se opuso a la salida de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/joel-ordonez target=_blank>Joel Ordóñez</a> al Olympique de Marsella</b>, después de varias semanas de negociación y el ecuatoriano tomó una decisión. E<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/joel-ordonez-brujas-frena-traspaso-olympique-marsella-mercado-fichajes-AH9988266 target=_blank></a><b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/hincapie-quiere-irse-del-bayer-leverkusen-y-el-tottenham-toma-ventaja-por-un-posible-fichaje-GY9991796 target=_blank></a> <b></b>