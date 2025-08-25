La drástica decisión de Joel Ordóñez para salir del Brujas y fichar con el Marsella

En la última semana del mercado de fichajes, el Club Brujas se opuso a la salida de Joel Ordóñez al Olympique de Marsella, después de varias semanas de negociación y el ecuatoriano tomó una decisión.

El cuadro francés ya había cumplido las exigencias económicas de los belgas con: USD 27,25 millones, más USD 5,45 millones en variables y un porcentaje de una futura reventa.

Por esa razón, el defensor ecuatoriano sigue presionando al equipo, después de no entrenar el pasado 23 de agosto.

Ahora, Joel Ordóñez decidió presentarse a la sede deportiva del Brujas, pero no participó en el entrenamiento con sus compañeros, según el periodista Sacha Tavolieri.