25 ago 2025 , 09:26

La drástica decisión de Joel Ordóñez para salir del Brujas y fichar con el Marsella

El Club Brujas decidió no vender a Joel Ordóñez, a pesar de su promesa con el ecuatoriano y con el Olympique de Marsella, por lo que el defensor presiona para ser vendido.

   
  La drástica decisión de Joel Ordóñez para salir del Brujas y fichar con el Marsella
    Joel Ordóñez quiere salir del Club Brujas en este mercado de fichajes.( Redes sociales )
En la última semana del mercado de fichajes, el Club Brujas se opuso a la salida de Joel Ordóñez al Olympique de Marsella, después de varias semanas de negociación y el ecuatoriano tomó una decisión.

El cuadro francés ya había cumplido las exigencias económicas de los belgas con: USD 27,25 millones, más USD 5,45 millones en variables y un porcentaje de una futura reventa.

Por esa razón, el defensor ecuatoriano sigue presionando al equipo, después de no entrenar el pasado 23 de agosto.

Ahora, Joel Ordóñez decidió presentarse a la sede deportiva del Brujas, pero no participó en el entrenamiento con sus compañeros, según el periodista Sacha Tavolieri.

Joel Ordóñez no entrenó con el Club Brujas y quiere salir al Marsella.
Joel Ordóñez no entrenó con el Club Brujas y quiere salir al Marsella. ( Redes sociales )

Por la decisión del defensor, el Marsella ya empezó a buscar el reemplazo del ecuatoriano, y cuando lo encuentren, entonces dejarán salir a Joel.

Ordóñez ya informó a la directiva del Brujas su deseo de jugar en el fútbol francés y espera que en los próximos días sé cierre el traspaso.

El defensor de 21 años ha disputado solamente dos partidos en esta temporada, al jugar en la Supercopa de Bélgica y en la primera fecha del torneo, desde entonces no ha vuelto al terreno de juego.

