Joel Ordóñez se perdió otro partido del Club Brujas y su salida al Marsella se encamina

El futuro de Joel Ordóñez se convirtió en la principal novela del mercado de fichajes, a 15 días de cerrar la ventaja, pero el Club Brujas y Olympique de Marsella avanzan en las negociaciones.

El defensor ecuatoriano lleva varios partidos que no ha sido tomado en cuenta por el cuadro belga, desde que empezó a negociar su venta, incluso se perdió la fase previa de la Champions League.

Este sábado 16 de agosto no fue la excepción, pues Joel no fue convocado para la victoria 1-0 del Brujas ante Zulte Waregem por la cuarta fecha del torneo nacional.

Mientras Ordóñez no juega en la liga de Bélgica, el Marsella mejoró las condiciones de pago para contratar al zaguero, según el portal Teradeportes.