16 ago 2025 , 11:13

Joel Ordóñez se perdió otro partido del Club Brujas y su salida al Marsella se encamina

El Club Brujas sigue negociando el traspaso de Joel Ordóñez al Olympique de Marsella, por lo que el ecuatoriano no fue convocado para el partido de la Liga de Bélgica.

   
Ramiro Ulloa
El futuro de Joel Ordóñez se convirtió en la principal novela del mercado de fichajes, a 15 días de cerrar la ventaja, pero el Club Brujas y Olympique de Marsella avanzan en las negociaciones.

El defensor ecuatoriano lleva varios partidos que no ha sido tomado en cuenta por el cuadro belga, desde que empezó a negociar su venta, incluso se perdió la fase previa de la Champions League.

Este sábado 16 de agosto no fue la excepción, pues Joel no fue convocado para la victoria 1-0 del Brujas ante Zulte Waregem por la cuarta fecha del torneo nacional.

Mientras Ordóñez no juega en la liga de Bélgica, el Marsella mejoró las condiciones de pago para contratar al zaguero, según el portal Teradeportes.

Club Brujas negocia con el Olympique de Marsella la venta de Joel Ordóñez
Club Brujas negocia con el Olympique de Marsella la venta de Joel Ordóñez ( Redes sociales )

Los franceses incrementaron los términos de pago y ajustaron el monto de los bonos para cancelarle al Brujas, dependiendo del rendimiento de Joel en Francia.

El traspaso de Ordóñez se cerrará por alrededor de USD 34 millones, pero ambos equipos seguían negociando las cuotas para la venta.

El mercado de fichajes en Francia cerrará el 1 de septiembre, por lo que tendrán que acelerar las negociaciones.

