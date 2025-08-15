Fútbol Internacional
15 ago 2025 , 10:55

Brujas espera una respuesta del Marsella para el traspaso de Joel Ordóñez

El Club Brujas reactivó las conversaciones con el Olympique de Marsella para la venta de Joel Ordóñez, pero los belgas esperan una respuesta de la nueva propuesta.

   
  • Brujas espera una respuesta del Marsella para el traspaso de Joel Ordóñez
    Joel Ordóñez no juega con el Club Brujas, mientras se negocia su salida al Olympique de Marsella.( Redes sociales )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

A solo 15 días de cerrar el mercado de fichajes, el Club Brujas y el Olympique de Marsella siguen negociando por el traspaso de Joel Ordóñez, pues ambos clubes aún no llegan a un acuerdo.

Después de varios días sin conversaciones, los equipos reabrieron el diálogo y los belgas presentaron una contrapropuesta a los franceses, sin modificar el valor de USD 34 millones.

El Brujas cambió las garantías de pago solicitadas y el porcentaje del pase que desea mantener, pero el Marsella aún no responde para avanzar en el fichaje de Ordóñez, según el periodista Sacha Tavolieri.

Lea más: Beccacece ya no llamará más sparrings ni invitados a la selección

Mientras tanto, Joel sigue entrenando con normalidad en el Brujas y espera que los clubes lleguen a un acuerdo para su salida.

Joel Ordóñez se puede convertir en nuevo jugador del Olympique de Marsella.
Joel Ordóñez se puede convertir en nuevo jugador del Olympique de Marsella. ( Redes sociales )

Ordóñez no fue convocado para el partido ante Zulte Waregem este sábado 16 de agosto, a las 09:00, por la cuarta fecha de la Liga de Bélgica.

Lea más: Emelec recupera a Cueva y Caicedo ante Técnico Universitario

Hasta ahora, el zaguero ecuatoriano se ha perdido cuatro partidos, después de disputar dos juegos al inicio de la temporada.

Además, el defensor de 21 años no fue tomado en cuenta para disputar la ronda previa de la Champions League con el Brujas.

Temas
Fútbol
futbolista
ecuatorianos en el exterior
Fútbol internacional
Fútbol Europa
Mercado de fichajes
Olympique de Marsella
Club Brujas
Joel Ordoñez
Ecuador
Noticias
Recomendadas