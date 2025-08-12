Brujas y Marsella reactivaron conversaciones por el traspaso de Joel Ordóñez

El futuro de Joel Ordóñez aún no está definido, después de que se estancaron las negociaciones entre el Club Brujas y el Olympique de Marsella para el traspaso del ecuatoriano, pero existe nueva información.

Los dos clubes no llegan a un acuerdo en la forma de pagos por Joel, por lo que los franceses se retiraron de las negociaciones.

Sin embargo, Roberto De Zerbi sí desea la llegada del ecuatoriano y la directiva del Marsella reanudó las conversaciones con el Brujas para el fichaje del zaguero, según el periodista Sacha Tavolieri.

Los belgas han sido informados que Joel Ordóñez desea jugar en el Marsella para la próxima temporada, por lo que no desean impedir el pedido del ecuatoriano.