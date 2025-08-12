Fútbol Internacional
Brujas y Marsella reactivaron conversaciones por el traspaso de Joel Ordóñez

Las negociaciones entre el Club Brujas y el Olympique de Marsella estaban paralizadas, pero el deseo de Joel Ordóñez hizo que se reanuden.

   
    Joel Ordóñez aún tiene opciones de ser traspasado al Olympique de Marsella.( Redes sociales )
El futuro de Joel Ordóñez aún no está definido, después de que se estancaron las negociaciones entre el Club Brujas y el Olympique de Marsella para el traspaso del ecuatoriano, pero existe nueva información.

Los dos clubes no llegan a un acuerdo en la forma de pagos por Joel, por lo que los franceses se retiraron de las negociaciones.

Sin embargo, Roberto De Zerbi sí desea la llegada del ecuatoriano y la directiva del Marsella reanudó las conversaciones con el Brujas para el fichaje del zaguero, según el periodista Sacha Tavolieri.

Los belgas han sido informados que Joel Ordóñez desea jugar en el Marsella para la próxima temporada, por lo que no desean impedir el pedido del ecuatoriano.

Joel Ordóñez solamente ha jugado dos de cinco partidos con el Club Brujas en esta temporada
Joel Ordóñez solamente ha jugado dos de cinco partidos con el Club Brujas en esta temporada ( Redes sociales )

La oferta de los franceses ronda los USD 34 millones, pero los equipos deben ponerse de acuerdo en los plazos de pago y el porcentaje de los derechos que van a comprar, pues están entre el 75 % y 85 % del pase.

Por esa misma razón, el Brujas ya empezó a buscar un reemplazo del ecuatoriano y no lo inscribieron para jugar en la fase previa de la Champions League.

Hasta ahora, Ordóñez ha jugado en dos de los cinco partidos que ha disputado el Brujas en la temporada.

