12 ago 2025 , 06:18

Willian Pacho irá por la Supercopa de Europa con el PSG

El PSG de Willian Pacho y el Tottenham lucharán este miércoles en el estadio Friuli de Udine (Italia) por agrandar su palmarés con la primera Supercopa de Europa de su historia.

   
  • Willian Pacho irá por la Supercopa de Europa con el PSG
    Willian Pacho, defensor ecuatoriano del PSG.( ARCHIVO )
Fuente:
Agencia
user placeholder

EFE
Para el conjunto francés, vigente ganador de la Champions League, será la segunda oportunidad de hacerse con este trofeo después de haber caído en la edición de 1996 ante el Juventus italiano, ante el que, a doble partido, perdió por 1-6 en el Parque de los Príncipes y por 3-1 en la vuelta, jugada en el estadio La Favorita de Palermo.

Lea: Luis Enrique y Enzo Maresca, entre los nominados a Mejor Director Técnico del 2025

Su técnico, el español Luis Enrique Martínez, también tratará de conseguir la Supercopa por segunda vez, tras haberla logrado con el FC Barcelona en 2015, al imponerse en Tiflis al Sevilla por 5-4 tras una prórroga.

En cambio, el Tottenham, ganador de la Liga Europa, la disputará por primera vez.

El Real Madrid lidera el palmarés del torneo con seis títulos, el último conseguido el pasado año en Varsovia ante el Atalanta, al que derrotó por 2-0 con tantos del uruguayo Fede Valverde y el francés Kylian Mbappé.

El cuadro blanco tiene uno más que el Barcelona y el Milan, con cuatro figura el Liverpool y con tres el Atlético de Madrid. Por países España domina con 17, por los 10 de Inglaterra y los 9 de Italia.

El duelo se llevará a cabo este miércoles a partir de las 14:00 (Hora de Ecuador).

