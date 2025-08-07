Luis Enrique y Enzo Maresca, entre los nominados a Mejor Director Técnico del 2025

El entrenador español del <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/paris-saint-germain>París Saint-Germain,</a> <b>Luis Enrique Martínez</b>, figura como el gran favorito para conseguir el premio <b>Cruyff al mejor entrenador de la pasada temporada</b>, al que también aspira el<a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/chelsea></a><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/moises-caicedo-reacciona-ausencia-lista-nominados-balon-oro-CL9904015></a>