Fútbol Internacional
07 ago 2025 , 16:43

Luis Enrique y Enzo Maresca, entre los nominados a Mejor Director Técnico del 2025

Antonio Conte (Napoli), Luis Enrique (París Saint-Germain), Hansi Flick (FC Barcelona), Enzo Maresca (Chelsea) y Arne Slot (Liverpool), están nominados a Mejor Director Técnico del 2025

   
  • Luis Enrique y Enzo Maresca, entre los nominados a Mejor Director Técnico del 2025
    Enzo Maresca, entrenador principal del Chelsea FC, interactúa con Luis Enrique, entrenador principal del Paris Saint-Germain, antes de la final del Mundial de Clubes de la FIFA 2025.( AFP )
Fuente:
Agencia
user placeholder

EFE y Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

El entrenador español del París Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, figura como el gran favorito para conseguir el premio Cruyff al mejor entrenador de la pasada temporada, al que también aspira el italiano del Chelsea, Enzo Maresca.

Junto a ellos, el entrenador italiano del Nápoles, Antonio Conte, Hansi Flick del FC Barcelona y el neerlandés del Liverpool Arne Slot, completan la lista de aspirantes a un premio que el año pasado fue bautizado con el nombre del ex técnico del Barcelona y que será entregado por segunda vez el 22 de septiembre en una gala en París.

Entre los cinco candidatos no figura ninguno de los del año pasado, cuando fue galardonado el italiano, entonces del Real Madrid, Carlo Ancelotti, que figuraba junto a los españoles Xabi Alonso, Luis de la Fuente y Pep Guardiola, además del argentino Lionel Scaloni y del italiano Gian Piero Gasperini.

En esta edición, Luis Enrique, de 55 años, aparece como el principal favorito, gracias a su triunfo en la Champions League y su doblete nacional, liga y Copa, pero también por haber sabido construir un equipo con una identidad muy marcada.

Lea también: Moisés Caicedo rompe el silencio tras quedar fuera de los nominados al Balón de Oro

El único punto negro de su temporada fue la final del Mundial de Clubes perdida contra el Chelsea de Maresca, que a sus 45 años sumó entonces su segundo trofeo de la temporada, junto a la Conference League, además de marcar el regreso de su equipo a la élite del fútbol inglés.

Slot tenía la difícil tarea de ocuparse de la pesada herencia de Jürgen Klopp en el Liverpool y lo consiguió levantando el vigésimo trofeo de campeón de los Reds, algo similar a lo logrado por Conte en el Nápoles y por Flick en el Barcelona.

El técnico alemán, el más veterano de los candidatos (60 años), sumó además la Copa y la Supercopa y se quedó a las puertas de la final de la Champions League, dando la vuelta a una tendencia negativa que gangrenaba al club catalán en los últimos años.

Temas
Chelsea
Paris Saint-Germain
Balón de Oro
Luis Enrique
Enzo Maresca
Ecuador
Noticias
Recomendadas