07 ago 2025 , 16:03

Moisés Caicedo rompe el silencio tras quedar fuera de los nominados al Balón de Oro

Moisés Caicedo no está en la lista de los nominados al Balón de Oro

   
    Moisés Caicedo en un entrenamiento con el Chelsea
Sin duda, fue una sorpresa no ver el nombre de Moisés Caicedo entre los 30 nominados al Balón de Oro, premio otorgado por la revista France Football, especialmente considerando su papel determinante en la conquista de los dos títulos obtenidos por el Chelsea en la temporada 2024/2025.

A pesar de su ausencia en la lista de nominados, Caicedo se pronunció al respecto: “Yo solo quiero ser un jugador que ayuda a su equipo, que se motiva cada vez más para ser titular y ganar partidos", dijo en una entrevista en Espn.

"Estoy muy agradecido con Dios. Si no estoy (en la lista), seguiré trabajando. Felicidades a los que fueron nominados”, añadió.

Moisés Caicedo, campeón del Mundial de Clubes
Moisés Caicedo, campeón del Mundial de Clubes ( Foto: Internet )

El tiempo de Dios es perfecto, no se equivoca. Mucha gente me criticó cuando tomé esta decisión, pero yo confiaba en lo que estaba haciendo. Esto es fútbol, y siempre vas a recibir críticas", añadió.

Durante la temporada, Caicedo fue el líder del mediocampo del Chelsea. Se destacó en la final de la UEFA Conference League, donde los Blues vencieron 4-1 al Real Betis, partido en el que el ecuatoriano anotó el cuarto gol.

En la final del Mundial de Clubes, disputada en Estados Unidos, el nacido en Santo Domingo tuvo una actuación sobresaliente. Neutralizó a Vitinha y Fabián Ruiz en el mediocampo y dirigió el ritmo del juego en la victoria 3-0 frente al París Saint-Germain, que le dio al Chelsea el título mundial.

