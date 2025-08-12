Fútbol Internacional
12 ago 2025 , 07:36

El PSG ficha al defensa Zabarnyi por USD 73 millones y mete presión a Marquinhos

El PSG firmó por cinco temporadas al ucraniano Ilya Zabarni a cambio de USD 73 millones, siendo una competencia en la zaga del campeón de Europa.

   
    Ilya Zabarni, nuevo defensor del PSG.( PSG )
El futbolista, de 22 años, el primer ucraniano que vestirá la camiseta del PSG, es el central diestro que buscaba Luis Enrique para acompañar al ecuatoriano Willian Pacho en el centro de la zaga, lo que hace peligrar la titularidad del brasileño Marquinhos.

Lea: Pervis Estupiñán: "Estoy muy orgulloso de ser el primer ecuatoriano en el AC Milan"

El capitán, de 31 años, exploró la posibilidad de abandonar el club en el que milita desde hace doce temporadas, pero finalmente eligió seguir en el club, en la élite deportiva, en una temporada en la que aspira a lucir también el brazalete con la selección de brasileña a las órdenes de Carlo Ancelotti en busca del sexto Mundial de la Canarinha.

La temporada determinará cómo se reparten los papeles en la defensa de los campeones de Europa, con un Pacho que se ha convertido en pieza esencial del esquema de Luis Enrique y el otro puesto de central a determinar.

Zabarni, por el que el PSG ha pagado entre USD 73 y 79 millones, según la fuente, emerge como una apuesta decidida por un jugador que la pasada campaña fue considerado el mejor del Bournemouth, que ha visto partir este verano a sus dos prometedores centrales, puesto que el español Dean Huijsen se marchó al Real Madrid también por unos USD 69 millones.

Frente a Marquinhos, el ucraniano, nacido en Kiev, formado en el Dinamo de la capital y fichado por el club inglés en enero de 2023, ofrece una mayor dedicación ofensiva y un juego aéreo de mucha calidad, aunque le falta la experiencia amasada por el brasileño.

También destacó en la Premier por sus dotes para sacar el balón jugado, una calidad muy necesaria en el juego de Luis Enrique, además de su velocidad, superior a la del brasileño, clave en una zaga adelantada.

Sin embargo, el capitán juega con un importante capital de simpatía entre la afición, que ensalza su capacidad de sacrificio y su calidad, así como un papel central en un vestuario lleno de jóvenes en el que es, junto a Presnel Kimpembe, el más veterano en el equipo.

El cuarto hombre del centro de la zaga puede ser Lucas Hernandez o Kimpembe, habitualmente lesionados la pasada campaña, mientras que el brasileño Lucas Belardo puede ser cedido, al igual que el francés Nordi Mukiele.

Pero el técnico español tiene ya combustible para atizar la competencia entre los defensores, una de las armas que maneja para tener a toda la plantilla enchufada, receta que le permitió sumar el año pasado cuatro títulos, sobre todo la primera Liga de Campeones del club.

La defensa es la segunda línea que refuerza el PSG, tras haber pagado unos USD 63 millones al Lille por el portero Lucas Chevalier, de 23 años, lo que ha abierto la puerta de salida al italiano Gianluigi Donnarumma.

Por ahora, el club no tiene programada la llegada de otros fichajes, aunque están abiertos a oportunidades del mercado.

