Norberto Araujo: "A nuestros jugadores les dieron codazos y nunca vieron el VAR"

El entrenador de Deportivo Cuenca, Norberto Araujo, expresó su inconformidad con el arbitraje y el uso del VAR, tras el empate 1-1 frente a Emelec en el estadio George Capwell, por la jornada 24 de la LigaPro.

El partido comenzó con la expulsión del volante azul Juan Pablo Ruíz, luego de una fuerte infracción sobre Mateo Maccari. Sin embargo, la polémica creció minutos después, cuando José Angulo golpeó con su codo el rostro de Alexis Rodríguez, acción que no fue revisada por el árbitro Bryan Loayza ni por el VAR. Esa jugada pudo haber significado una segunda tarjeta roja para el conjunto local.

Otro momento controvertido ocurrió cuando Loayza sancionó un penal por mano involuntaria en el área de Deportivo Cuenca, lo que permitió a Emelec empatar el partido. Ante estas decisiones, Araujo no ocultó su molestia en rueda de prensa.

Lea también: Con un jugador menos, Emelec empató ante Deportivo Cuenca en el estadio George Capwell

“A nuestros jugadores les dieron codazos y nunca vieron el VAR. Todo depende de lo que interprete el árbitro”, reclamó el estratega argentino nacionalizado ecuatoriano.

Más allá de la actuación arbitral, Araujo también criticó el rendimiento de su equipo en la segunda mitad: “Me voy caliente porque no tuvimos la personalidad de golpear más en el partido. Empezamos a darle la pelota al rival. Perdimos dos puntos, aunque es un punto valioso. Debemos recuperarnos rápido y dar vuelta la página”.

Con este empate, Deportivo Cuenca suma 36 puntos y se ubica en el séptimo lugar de la tabla. Su próximo encuentro será ante Vinotinto SC.