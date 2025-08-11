Norberto Araujo: "A nuestros jugadores les dieron codazos y nunca vieron el VAR"

El entrenador de <a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/dep-cuenca>Deportivo Cuenca</a>, <b>Norberto Araujo</b>, expresó su inconformidad con el arbitraje y el uso del VAR, tras el <b>empate 1-1 frente a </b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/emelec>Emelec</a> en el estadio <b>George Capwell</b>, por la <b>jornada 24 de la</b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/envivo-emelec-deportivo-cuenca-fecha24-resultado-ligapro-BX9918650></a> <b></b> <b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b>