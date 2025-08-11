Con un jugador menos, Emelec empató ante Deportivo Cuenca en el estadio George Capwell

Fútbol Nacional
    El volante de Emelec, Sergio Quintero, disputa el balón con Mateo Maccari, volante de Deportivo Cuenca, por la fecha 24 de la LigaPro
El Club Sport Emelec igualó 1-1 ante Deportivo Cuenca en el estadio George Capwell, en un duelo correspondiente a la jornada 24 de la LigaPro.

El encuentro se complicó para los azules desde los primeros minutos, luego de la expulsión de Juan Pablo Ruíz, tras una dura entrada que dejó al equipo con 10 jugadores.

A pesar de la desventaja numérica, el conjunto eléctrico mantuvo la posesión del balón y generó peligro en el arco rival.

Durante la primera mitad, Emelec tuvo dos ocasiones claras de gol, ambas protagonizadas por José Angulo, quien no logró concretar debido a la falta de precisión en los remates.

El jugador de Emelec, Juan Pablo Ruiz, contra Deportivo Cuenca por la fecha 24 de la LigaPro
El jugador de Emelec, Juan Pablo Ruiz, contra Deportivo Cuenca por la fecha 24 de la LigaPro ( API )

En el segundo tiempo, Deportivo Cuenca aprovechó el desgaste físico del local y comenzó a dominar el ritmo del partido. La figura destacada fue Jorge Ordóñez, quien generó constante peligro por las bandas.

Fue precisamente Ordóñez quien, al minuto 56, rompió el 0-0 con un certero cabezazo tras una gran asistencia de Mateo Piedra. Luego, Emelec revivió. El árbitro sancionó penal tras revisar el VAR por una mano dentro del área.

Luis Fernando León fue el encargado de transformar esta falta en gol. De esta manera, los azules rescataron un punto importante.

Con este resultado, Emelec permanece en el noveno lugar con 32 puntos, mientras los morlacos escalan al séptimo puesto con 36 unidades.​​​​​

Alineaciones confirmadas:

Siga el relato del partido en vivo aquí:

