La agenda deportiva del fin de semana, del sábado 16 al domingo 17 de agosto

Los hinchas del fútbol nacional e internacional podrán<b> disfrutar del regreso de la mayoría de las grandes ligas de Europa </b>con la participación de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/ecuatorianos-en-el-exterior target=_blank>ecuatorianos en el exterior</a>. Además,<b> Kendry Páez y <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/pervis-estupinan-estoy-muy-orgulloso-de-ser-el-primer-ecuatoriano-en-el-ac-milan-DJ9920151 target=_blank>Perv</a></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/joaquin-valiente-me-senti-solo-por-eso-acudi-a-un-psicologo-sabia-que-lo-deportivo-no-era-problema-era-mi-mente-XL9937303 target=_blank></a>