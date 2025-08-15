Fútbol Internacional
La agenda deportiva del fin de semana, del sábado 16 al domingo 17 de agosto

Desde este sábado 16 de agosto, la Premier League, liga de Francia y campeonato nacional de España vuelven a tener actividad oficial.

   
    Pervis Estupiñán, Moisés Caicedo y Kendry Páez jugarán en el regreso de las ligas de Europa.( Redes sociales )
Los hinchas del fútbol nacional e internacional podrán disfrutar del regreso de la mayoría de las grandes ligas de Europa con la participación de ecuatorianos en el exterior.

Además, Kendry Páez y Pervis Estupiñán podrán tener sus debuts oficiales, después de sumar sus primeros minutos en amistosos.

También, se disputará la fecha 25 de la LigaPro con partidos importantes para el liderato de la competición.

Sábado 16 de agosto

  • Brighton vs. Fulham | 09:00 | Premier League
  • Lens vs. Lyon | 10:00 | Ligue 1
  • Mallorca vs. FC Barcelona | 12:30 | Liga de España
  • Stuttgart vs. Bayern Munich | 13:30 | Supercopa de Alemania
  • Mushuc Runa vs. Aucas |14:00 | LigaPro
  • Universidad Católica vs. Libertad | 16:30 | LigaPro
  • Independiente del Valle vs. Orense | 19:00 | LigaPro

    • Domingo 17 de agosto

  • Chelsea vs. Crystal Palace | 08:00 | Premier League
  • Metz vs. Estrasburgo | 10:15 | Ligue 1
  • Manchester United vs. Arsenal | 10:30 | Premier League
  • Liga de Quito vs. Manta | 13:00 | LigaPro
  • Nantes vs. PSG | 13:45 | Ligue 1
  • Milan vs. Bari 14:15 Serie A de Italia
  • Técnico Universitario vs. Emelec | 15:30 | LigaPro
  • Barcelona vs. Macará | 18:00 | LigaPro
