La agenda deportiva del fin de semana, del sábado 16 al domingo 17 de agosto

Los hinchas del fútbol nacional e internacional podrán disfrutar del regreso de la mayoría de las grandes ligas de Europa con la participación de ecuatorianos en el exterior.

Además, Kendry Páez y Pervis Estupiñán podrán tener sus debuts oficiales, después de sumar sus primeros minutos en amistosos.

También, se disputará la fecha 25 de la LigaPro con partidos importantes para el liderato de la competición.

