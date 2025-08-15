Fútbol Nacional
Dixon Vera pidió salir de Emelec por falta de minutos y decidió no volver al club a mitad del 2025

Dixon Vera reveló que, al inicio de la temporada, el entrenador le informó que no iba a ser utilizado con Emelec y pidió salir cedido del club.

   
    Dixon Vera tomó la decisión de salir de Emelec al inicio de temporada.
Dixon Vera ha sido una de las revelaciones de la temporada con el Técnico Universitario, después de salir cedido de Emelec, y explicó los motivos para saber del club al inicio de la temporada.

El futbolista de 22 años conversó con el director técnico a principio de este 2025 y fue informado que no iba a ser utilizado, por lo que salió del club.

"Yo tomé la decisión de que me prestaran porque el entrenador que no quería contar conmigo", explicó el jugador ecuatoriano en Zapping.

Incluso, Vera reveló que “yo tenía que volver a mitad de año, pero tomé la decisión de quedarme en Ambato”.

Dixon Vera lleva tres goles y cinco asistencias con Técnico Universitario.
Dixon Vera lleva tres goles y cinco asistencias con Técnico Universitario.

Finalmente, Dixon aclaró que "aún tengo contrato con Emelec hasta 2027, ahora en diciembre termina mi contrato en Técnico y me tocaría volver al club", cerró.

En esta temporada, el extremo registra cinco asistencias y tres goles en 23 partidos disputados con el Técnico Universitario.

Dixon Vera lleva varias temporadas en Emelec, pero salió en cesiones a Libertad de Loja y al cuadro ambateño.

