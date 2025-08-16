Fútbol Internacional
Brighton, sin Jeremy Sarmiento, empató 1-1 con el Fulham en la primera fecha de la Premier League

El Brighton, sin convocar al ecuatoriano Jeremy Sarmiento, igualó 1-1 con el Fulham en el estreno de la Premier League 2025/2026.

   
    Brighton igualó con el Fulham por la Premier League.( Redes sociales )
La Premier League 2025 /2026 arrancó su primera fecha con el empate del Brighton de Jeremy Sarmiento por 1-1 con el Fulham, en el American Express Stadium.

El extremo ecuatoriano no fue convocado para el encuentro, y su salida está cerca de confirmarse, después de no ser del gusto del entrenador.

El Brighton vendió a Pervis Estupiñán al AC Milan, por lo que Sarmiento es el único ecuatoriano que sigue en el club, pero su venta se acerca.

En sus primeros minutos en la nueva temporada, el Brighton consiguió dominar el encuentro, pero no pudo abrir el marcador.

El Brighton empató el primer partido de la Premier League 2025/2026.
El Brighton empató el primer partido de la Premier League 2025/2026. ( Redes sociales )

Desde el minuto 20, las Gaviotas arrinconaron al Fulham en su propia área; sin embargo, el Brighton no creó ninguna ocasión clara de peligro.

En la segunda parte, O'Riley aprovechó un disparo desde el punto penal para darle la ventaja al Brighton, tras dominar durante el partido.

Las Gaviotas crearon otras ocasiones de gol, pero no tuvieron una gran definición que les permita aumentar su ventaja.

En la última jugada del partido, desde un tiro de esquina, Rodrigo Muniz empató el encuentro con una sutil definición

