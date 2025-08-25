Independiente del Valle ganó, Barcelona SC respiró y Liga de Quito cayó en la fecha 26

<b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/ind-del-valle>Independiente del Valle</a></b> derrotó este domingo por 0-1 a <b>Emelec </b>y con 56 puntos de 78 posibles consolidó su liderato en la <b>Liga Ecuabet conectada por Xtrim</b> al cabo de la fecha 26 en la que <b>Barcelona </b>se <b></b><b></b> <b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/tabla-posiciones-catolica-tecnico-universitario-fecha26-ligapro-NY9991168></a></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b>