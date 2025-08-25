El Arsenal quiere robarle el fichaje de Piero Hincapié al Tottenham

Piero Hincapié ha levantado el mercado inglés tras declarar que le gustaría salir del Bayer Leverkusen. El Tottenham como el Arsenal han preguntado por sus servicios, sin embargo, el cuadro Gunner ha dado un paso al frente.

Según detalla la BBC, el Arsenal ha sido agresivo en su interés y ha ofrecido un préstamo con opción a compra por los servicios del tricolor.

Lea: Hincapié quiere irse del Bayer Leverkusen y el Tottenham toma ventaja por un posible fichaje

Hincapié tiene una cláusula de recisión por USD 70 millones, pero la directiva del Arsenal trabaja para rebajar esa cifra por lo que además pretende desprenderse de Jakub Kiwior para hacer un espacio salarial y así contratar a Hincapié, detalló The Ahletic.

El Arsenal prestaría a Kiwior al Porto para así darle cabida al fichaje de Hincapié quien viene de brillar en el Bayer Leverkusen.

La llegada de Hincapié al Arsenal sería el segundo golpe de los Gunners a su eterno rival Tottenham, ya que hace una semana le robó el fichaje de Eberechi Eze.