Fútbol Internacional
18 ago 2025 , 11:57

Joel Ordóñez fue convocado por el Brujas para la Champions League, mientras se negocia su venta al Marsella

Después de varias semanas sin ser convocado para jugar en la Liga de Bélgica, Joel Ordóñez volvió a la convocatoria del Club Brujas para los playoffs de la Champions League.

   
  • Joel Ordóñez fue convocado por el Brujas para la Champions League, mientras se negocia su venta al Marsella
    Joel Ordóñez regresó a la convocatoria del Club Brujas.( Redes sociales )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

El traspaso de Joel Ordóñez al Olympique de Marsella sigue siendo una de las novelas abiertas para las dos semanas que quedan del mercado de pases, pero el futbolista regresó a la convocatoria del Club Brujas.

El defensor ecuatoriano se ha perdido cinco partidos con el cuadro belga, pero el entrenador, Nicky Hayen, volvió a ser llamado para un partido y podrá tener actividad en la Champions League.

Ordóñez es parte de la nómina del Brujas para enfrentar al Rangers por la ida de los playoffs de la Champions League, después de perderse la ronda anterior.

Lea más: Bayer Leverkusen ya tomó una decisión con Piero Hincapié en este mercado de fichajes

Sin embargo, a pesar de su convocatoria, el defensor de 21 años no tendrá minutos en el enfrentamiento por el torneo UEFA, según el periodista Santi Aouna.

Joel Ordóñez podrá jugar la Champions League por el Club Brujas.
Joel Ordóñez podrá jugar la Champions League por el Club Brujas. ( Redes sociales )

Ordóñez se perdió la ronda anterior de la Champions League, entre el Brujas ante el RB Salzburgo, y no fue convocado por el entrenador.

Lea más: ¿Cuándo regresan Octavio Rivero y Felipe Caicedo con Barcelona SC? Esto dijo Ismael Rescalvo

En esta temporada, Joel solamente ha disputado dos partidos, en la Supercopa de Bélgica y en la primera fecha del campeonato nacional.

El enfrentamiento entre el Brujas y Rangers se disputará este martes 19 de agosto, a las 14:00, por la ida de la última ronda previa de la Champions League.

Temas
Fútbol
Champions League
ecuatorianos en el exterior
Fútbol internacional
UEFA Champions League
Fútbol Europa
Mercado de fichajes
Olympique de Marsella
Club Brujas
Joel Ordoñez
Ecuador
Noticias
Recomendadas