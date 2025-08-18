Fútbol Internacional
18 ago 2025 , 11:19

Juan Carlos Burbano dejó de ser entrenador de la selección de Ecuador sub 17

Juan Carlos Burbano anunció en su cuenta de X su salida de la selección de Ecuador sub 17, después de no clasificar al Mundial de Qatar 2025.

   
Este lunes 18 de agosto, Juan Carlos Burbano anunció que dejó de ser el entrenador de la selección de Ecuador sub 17, después de varios meses de no conseguir clasificar al Mundial de la categoría.

Anuncio mi salida de la FEF. Ha sido una gran experiencia con estos jóvenes jugadores de la sub 17, un 2.º lugar y luego un 8.º”, comentó en su cuenta de X.

“De ambas he aprendido y siento que dejé en los chicos semillas en su corazón. Estoy seguro de que muchos llegarán a la selección mayor”, cerró Burbano su mensaje.

El entrenador de 56 años asumió su cargo el pasado 31 de julio del 2024 y dirigió el Sudamericano sub 15 en el 2024 y el sub 17 del 2025.

En el 2024, Ecuador quedó segundo, tras perder ante Paraguay en la final de la competición con futbolistas como Justin Lerma.

Luego, en el Sudamericano sub 17 del 2025, la mini Tri quedó octavo y no clasificó al Mundial de Qatar 2025 por sus malos resultados.

Ahora, Ecuador deberá buscar un nuevo entrenador para el Sudamericano sub 17 del 2027.

