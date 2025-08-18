Fútbol Nacional
¿Cuándo regresan Octavio Rivero y Felipe Caicedo con Barcelona SC? Esto dijo Ismael Rescalvo

El entrenador de Barcelona SC, Ismael Rescalvo, lamentó la ausencia de Octavio Rivero y Felipe Caicedo en la derrota 2-0 ante Macará.

   
    Octavio Rivero lleva varias fechas lesionad en Barcelona SC.( API )
Octavio Rivero y Felipe Caicedo se han perdido varias fechas de la LigaEcuabet conectada por Xtrim, pero el entrenador de Barcelona SC, Ismael Rescalvo, analizó las ausencias de los dos atacantes.

El entrenador español solamente contó con Miguel Parrales como delantero principal y para el segundo tiempo, el atacante fue reemplazado por Gabriel Cortez y tuvo que improvisar la ofensiva.

Es un hándicap grande tenerlos fuera varias semanas. Cuando ellos están en el campo, el equipo siente la capacidad de llegar al gol con facilidad", lamentó Rescalvo por la ausencia de los dos futbolistas.

¿Cuándo regresan Octavio Rivero y Felipe Caicedo con Barcelona SC?

El entrenador español habló de las situaciones de los jugadores en cada caso en específico y cree que ambos estarán para el próximo juego de la Liga Ecuabet conectada por Xtrim.

“Rivero está en proceso de readaptación. Esperamos tenerlo la próxima semana”, comentó, después de que Octavio sufrió un golpe en las cervicales hace dos semanas.

Felipe Caicedo podrá volver a jugar con Barcelona SC en la próxima fecha.
Felipe Caicedo podrá volver a jugar con Barcelona SC en la próxima fecha. ( API )

Mientras que por Felipao, Rescalvo dijo que “esperamos recuperarlo cuanto antes y meterlo en la dinámica del grupo y tenerlo disponible, tanto a él como a Rivero, para tener variantes, sea desde el inicio o desde el banquillo”, cerró.

Es decir, de acuerdo al español, Caicedo y Rivero estarán disponibles para enfrentar al Vinotinto FC este sábado 23 de agosto, a las 19:00, por la jornada 26 de la LigaPro.

