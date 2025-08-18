¿Cuándo regresan Octavio Rivero y Felipe Caicedo con Barcelona SC? Esto dijo Ismael Rescalvo

<b>Octavio Rivero y Felipe Caicedo se han perdido varias fechas</b> de la LigaEcuabet conectada por Xtrim, pero el entrenador de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/barcelona-sc target=_blank>Barcelona SC</a>, <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/ismael-rescalvo target=_blank>Ismael <b>Rescalvo</b></a>, analizó las ausencias de los dos atacantes. El<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/envivo-barcelona-sc-vs-macara-resultado-fecha-25-ligapro-JC9949092 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/barcelona-sc-habria-renovado-tres-anos-mas-a-byron-castillo-JK9950685 target=_blank></a>