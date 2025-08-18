¿Cuándo regresan Octavio Rivero y Felipe Caicedo con Barcelona SC? Esto dijo Ismael Rescalvo

Octavio Rivero y Felipe Caicedo se han perdido varias fechas de la LigaEcuabet conectada por Xtrim, pero el entrenador de Barcelona SC, Ismael Rescalvo, analizó las ausencias de los dos atacantes. El entrenador español solamente contó con Miguel Parrales como delantero principal y para el segundo tiempo, el atacante fue reemplazado por Gabriel Cortez y tuvo que improvisar la ofensiva. “Es un hándicap grande tenerlos fuera varias semanas. Cuando ellos están en el campo, el equipo siente la capacidad de llegar al gol con facilidad", lamentó Rescalvo por la ausencia de los dos futbolistas. Lea más: Barcelona SC habría renovado tres años más a Byron Castillo

¿Cuándo regresan Octavio Rivero y Felipe Caicedo con Barcelona SC?

El entrenador español habló de las situaciones de los jugadores en cada caso en específico y cree que ambos estarán para el próximo juego de la Liga Ecuabet conectada por Xtrim. “Rivero está en proceso de readaptación. Esperamos tenerlo la próxima semana”, comentó, después de que Octavio sufrió un golpe en las cervicales hace dos semanas.

Felipe Caicedo podrá volver a jugar con Barcelona SC en la próxima fecha. ( )