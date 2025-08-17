El arquero más veterano en Ecuador: con 57 años atajó en Deportivo Cotopaxi

La <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/segunda-categoria target=_blank>Segunda Categoría</a> sigue dando sorpresas en el fútbol ecuatoriano. Ahora, tiene la historia de un<b> arquero de 57 años jugando en la semifinal del torneo </b>de Cotopaxi. El equipo La Unión avanzó a la<b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/envivo-barcelona-sc-vs-macara-resultado-fecha-25-ligapro-JC9949092 target=_blank></a> <b></b> <b></b>