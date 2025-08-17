El arquero más veterano en Ecuador: con 57 años atajó en Deportivo Cotopaxi

La Segunda Categoría sigue dando sorpresas en el fútbol ecuatoriano. Ahora, tiene la historia de un arquero de 57 años jugando en la semifinal del torneo de Cotopaxi.

El equipo La Unión avanzó a la final del campeonato de Segunda Categoría de Cotopaxi contra un equipo con un arquero de 57 años en su portería.

Deportivo Cotopaxi cayó 3-1 ante La Unión, y la segunda parte lo atajó con Óscar Acurio, jugador de 57 años en el arco, informó el periodista Jorge Fernando Taipe

Acurio tuvo que ingresar en el segundo tiempo por una lesión del golero titular.

Club Deportivo La Unión enfrentará al Atlético Kin en la final del torneo de Segunda Categoría de Cotopaxi.