Fútbol Nacional
17 ago 2025 , 18:49

Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro tras la derrota de Barcelona SC ante Macará

El empate de Liga de Quito, victoria de Emelec y la derrota de Barcelona SC tuvo impacto en la tabla de posiciones de la fecha 25 de la LigaPro.

   
  • Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro tras la derrota de Barcelona SC ante Macará
    Barcelona SC perdió 2-0 ante Macará en la LigaPro.( API )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

Con Independiente del Valle como único líder del torneo, este domingo 17 de agosto se desarrollaron tres partidos de la fecha 25 de la LigaPro que impactaron en la tabla de posiciones.

El encuentro que abrió la jornada fue el empate 1-1 entre Liga de Quito y Manta FC, en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Los atuneros estaban ganando el encuentro; sin embargo, en los minutos adicionales, los albos igualaron el juego por un cabezazo de Bryan Ramírez.

Lea más: (VIDEO) La emotiva reacción de la madre de Kendry Páez por su debut con el Estrasburgo en la Ligue 1

Posteriormente, Emelec venció 1-0 al Técnico Universitario, después de un polémico arbitraje que explotó la molestia en el estadio Bellavista.

Emelec está a tres puntos de entrar al hexagonal final de la LigaPro.
Emelec está a tres puntos de entrar al hexagonal final de la LigaPro. ( API )

El Rodillo Rojo acabó con nueve jugadores, tras dos expulsiones, una por falta y la otra por quemar tiempo.

Lea más: (VIDEO) Gonzalo Plata marcó un gol en la victoria del Flamengo al Inter de Porto Alegre de Enner Valencia

La derrota de Barcelona por 2-0 ante Macará cerró la jornada de este domingo 17 de agosto.

Por el resultado, los toreros perdieron el tercer lugar en la tabla de posiciones.

Finalmente, la fecha 25 de la LigaPro se cerrará con el encuentro entre el Deportivo Cuenca vs. Vinotinto FC este lunes 18 de agosto a las 19:00.

Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro

Temas
Fútbol
Fútbol Ecuador
fútbol ecuatoriano
Tabla de posiciones
Liga Pro
LigaPro
LigaPro2025
Liga de Quito
Emelec
Barcelona SC
Independiente del Valle
Técnico Universitario
Manta
Macará
Ecuador
Noticias
Recomendadas