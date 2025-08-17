Fútbol Internacional
(VIDEO) Kendry Páez debutó en la victoria del Racing de Estrasburgo en la Ligue 1

Kendry Páez disputó sus primeros minutos oficiales con el Racing de Estrasburgo ante el Metz en la primera fecha de la Ligue 1.

   
    Kendry Páez jugó su primer partido con el Racing de Estrasburgo.( Redes sociales )
Este domingo 17 de agosto, Kendry Páez volvió a tener minutos oficiales a nivel de clubes en este 2025 con el Racing de Estrasburgo, después de solamente jugar con la selección de Ecuador.

El jugador de 18 años se estrenó en la victoria 1-0 del Estrasburgo en la primera fecha de la Ligue 1 ante el Metz, en condición de visitante, después de sumar minutos en la pretemporada.

Páez entró a la variante al minuto 80 y cinco minutos después de estar en cancha, el Estrasburgo encontró el gol de la victoria de la cabeza de Joaquín Panichelli.

El pasado 9 de agosto, Kendry sumó sus primeros minutos en un encuentro amistoso, pero volvió a jugar de forma oficial.

Anteriormente, el jugador de 18 años disputó 13 minutos con la selección de Ecuador en las Eliminatorias Sudamericanas ante Perú.

Kendry, al igual que los otros jugadores cedidos por el Chelsea, vieron minutos en el primer partido de la Ligue 1.

El próximo partido del Estrasburgo será ante el Brondy IF este jueves 21 de agosto, a las 13:00, por la última ronda de clasificación a la Conference League

Noticia en desarrollo

