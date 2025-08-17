(VIDEO) Kendry Páez debutó en la victoria del Racing de Estrasburgo en la Ligue 1

Este domingo 17 de agosto, Kendry Páez volvió a tener minutos oficiales a nivel de clubes en este 2025 con el Racing de Estrasburgo, después de solamente jugar con la selección de Ecuador.

El jugador de 18 años se estrenó en la victoria 1-0 del Estrasburgo en la primera fecha de la Ligue 1 ante el Metz, en condición de visitante, después de sumar minutos en la pretemporada.

Páez entró a la variante al minuto 80 y cinco minutos después de estar en cancha, el Estrasburgo encontró el gol de la victoria de la cabeza de Joaquín Panichelli.

Lea más: (VIDEO) La nueva regla que se estrenó en la Premier League y tuvo que ver con Moisés Caicedo

El pasado 9 de agosto, Kendry sumó sus primeros minutos en un encuentro amistoso, pero volvió a jugar de forma oficial.

Anteriormente, el jugador de 18 años disputó 13 minutos con la selección de Ecuador en las Eliminatorias Sudamericanas ante Perú.