17 ago 2025 , 10:28

Piero Hincapié es la principal opción para reforzar la defensa del Tottenham Hotspur

A menos de 15 días de cerrar el mercado de fichajes, el Tottenham eligió a Piero Hincapié como su zaguero elegido para reforzar el plantel para esta temporada 2025/2026.

   
    Piero Hincapié es el elegido para reforzar al Tottenham Hotspur( Redes sociales )
Ramiro Ulloa
El Tottenham empezó la temporada con el sabor amargo de perder la Supercopa de Europa ante el PSG, por lo que consideran que se deben reforzar antes del cierre del mercado de fichajes y se han fijado en Piero Hincapié.

El zaguero ecuatoriano ha sido uno de los mejores jugadores del Bayer Leverkusen, además de ser polivalente al jugar como central o lateral izquierdo, algo que despertó el interés del equipo de Londres.

Ahora, a menos de 15 días de cerrar el mercado de pases, el Tottenham puso la mirada en Piero Hincapié como el mejor zaguero que pueda ayudar a la defensa, según el periodista Paul O’ Keefe.

Sin embargo, el traspaso del ecuatoriano no será sencillo para los ingleses, ya que el Leverkusen no desea negociar y solamente quiere vender a Hincapié por su cláusula de rescisión.

El Bayer Leverkusen espera alrededor de USD 68 millones para vender a Piero Hincapié.
El Bayer Leverkusen espera alrededor de USD 68 millones para vender a Piero Hincapié. ( Redes sociales )

Es decir, los alemanes esperan el pago de USD 68 millones por la salida de Piero, por ende los Spurs deben contar con ese dinero o empezar los primeros contactos con la directiva alemana para intentar reducir el valor.

Tanto el entrenador del club, Thomas Frank, como la dirigencia, consideran al ecuatoriano como el jugador ideal para impulsar la zaga defensiva y eso puede motivar a realizar el gran gasto.

Pero Tottenham no es el único equipo de Londres interesado en Hincapié, también el Chelsea, hace pocos días, Enzo Maresca reveló que pidió un defensor central y la prensa británica ubica al ecuatoriano como el más opcionado para llegar a Stamford Bridge,

Piero ya empezó la temporada con el Leverkusen, de la mano de Erik Ten Hag, con victoria por 4-0 ante Grabaspach.

