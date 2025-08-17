Piero Hincapié es la principal opción para reforzar la defensa del Tottenham Hotspur

El Tottenham empezó la temporada con el sabor amargo de perder la Supercopa de Europa ante el PSG, por lo que consideran que se deben reforzar antes del cierre del mercado de fichajes y se han fijado en Piero Hincapié.

El zaguero ecuatoriano ha sido uno de los mejores jugadores del Bayer Leverkusen, además de ser polivalente al jugar como central o lateral izquierdo, algo que despertó el interés del equipo de Londres.

Ahora, a menos de 15 días de cerrar el mercado de pases, el Tottenham puso la mirada en Piero Hincapié como el mejor zaguero que pueda ayudar a la defensa, según el periodista Paul O’ Keefe.

Lea más: Chelsea de Moisés Caicedo empezó la temporada con empate ante el Crystal Palace

Sin embargo, el traspaso del ecuatoriano no será sencillo para los ingleses, ya que el Leverkusen no desea negociar y solamente quiere vender a Hincapié por su cláusula de rescisión.