16 ago 2025 , 18:57

Así queda la tabla de posiciones de la LigaPro, tras la victoria de Independiente del Valle sobre Orense

La jornada de este sábado 16 de agosto por la fecha 25 de la LigaPro tuvo impacto en varias zonas de la tabla de posiciones.

   
    Independiente del Valle puede perder su ventaja de siete puntos con Barcelona SC.( API )
Los tres partidos de la fecha 25 de la LigaPro que se disputaron este sábado 16 de agosto, por la pantalla de Ecuavisa, con varios equipos de la parte alta como protagonistas, por lo que movió la tabla de posiciones.

La jornada arrancó con la sorprendente victoria por 1-0 del Mushuc Runa al Aucas, en el estadio Echaleche.

El ponchito cortó una racha de 13 partidos sin victorias y recortó distancias para salir del fondo de la tabla de posiciones, y alcanzaron el primer triunfo con Paúl Vélez.

Después siguió el emocionante empate 1-1 entre la Universidad Católica con Libertad de Loja, afectando la parte alta de la tabla.

Universidad Católica igualó 1-1 con Libertad de Loja.
Universidad Católica igualó 1-1 con Libertad de Loja. ( API )

Con la igualdad, los lojanos se sostienen en el primer hexagonal; mientras que la chatolei no consigue acortar la diferencia con el resto de equipos.

Finalmente, la victoria 2-1 de Independiente del Valle al Orense SC, en el estadio Banco Guayaquil, cerró la jornada.

Con este resultado, Barcelona SC está obligado a ganar para mantener su diferencia a cuatro puntos con los rayados.

Así queda la tabla de posiciones de la LigaPro

