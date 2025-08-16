Fútbol Internacional
16 ago 2025 , 15:03

(VIDEO) Kevin Rodríguez marcó dos goles para darle la victoria al Union Saint Gilloise en la Liga de Bélgica

Kevin Rodríguez anotó dos goles, a fecha seguida, en el encuentro entre el Union Saint Gilloise vs. Standard de Liege.

   
  • (VIDEO) Kevin Rodríguez marcó dos goles para darle la victoria al Union Saint Gilloise en la Liga de Bélgica
    Kevin Rodríguez anotó dos goles en la victoria del Union Saint Gilloise.( Redes sociales )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

Kevin Rodríguez quiere llegar con ritmo a los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas para jugar con la selección de Ecuador, pues anotó dos goles en la victoria ante el Standar de Liége.

El delantero de 25 años suma dos goles a su racha anotadora en la Liga de Bélgica, después de marcar el pasado 9 de agosto ante el Gent.

Ahora, en la victoria 3-0 ante Standard de Liege, la Rola aprovechó un rebote en el área para rematar con potencia y anotar el primero.

Lea más: (VIDEO) John Yeboah marcó un doblete y dio una asistencia con el Venezia en la Copa de Italia

Rodríguez no quedó conforme con su primera anotación y anotó su segundo gol, tras tocar una floja definición de su compañero para mandarla al fondo de la red.

Posteriormente, al minuto 73, el atacante ecuatoriano fue sustituido y salió aplaudido por darle la victoria a su equipo.

Lea más: El entrenador del Besiktas defiende a Keny Arroyo de críticas de los hinchas

Kevin ya superó su cuota goleadora de la temporada pasada con los tres tantos anotados en los primeros partidos, pues en el 2024/2025 solamente marcó uno.

Por la victoria, el Saint Gilloise tomó en liderato de la Liga de Bélgica con 10 puntos.

Temas
Fútbol
ecuatorianos en el exterior
Fútbol internacional
Fútbol Europa
Kevin Rodríguez
Bélgica
Ecuador
Noticias
Recomendadas