16 ago 2025 , 11:45

El entrenador del Besiktas defiende a Keny Arroyo de críticas de los hinchas

El entrenador del Besiktas, Ole Gunnar Solksjaer, se pronunció por el presente de Keny Arroyo y aseguró que ya superó la etapa de adaptación al club.

   
    Ole Gunnar Solksjaer defendió a Keny Arroyo de las críticas.( Redes sociales )
Keny Arroyo llegó en enero del 2025 al Besiktas de Turquía, pero su rendimiento no ha sido el esperado y ha sido duramente criticado por los hinchas, pero su entrenador salió a la defensa.

El director técnico del Besiktas, Ole Gunnar Solksjaer, dio unas declaraciones a favor del futbolista ecuatoriano para explicar los motivos de su presente nivel.

''Cuando un jugador viene de Sudamérica, la adaptación no es fácil. Es un jugador joven, lleva con nosotros cinco o seis meses. Creo que por fin ha superado la adaptación. Está mostrando muy buenas señales'', explicó el noruego.

Además, Solksjaer agregó que “Keny es un jugador muy talentoso. Es crucial que siga desarrollándose”, cerró.

Keny Arroyo ha disputado 14 partidos con el Besiktas.
Keny Arroyo ha disputado 14 partidos con el Besiktas. ( Redes sociales )

El futbolista de 19 años lleva 14 partidos disputados con el Besiktas con dos goles y cero asistencias.

Arroyo llegó al inicio del 2025 con un puesto de rotación en el plantel, pero en el arranque de la nueva temporada empezó a perder su lugar en el equipo.

En esta temporada, el Besiktas jugará la Conference League, la liga de Turquía y la Copa de Turquía, después de caer eliminado en la fase previa de la Europa League.

