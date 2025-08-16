El entrenador del Besiktas defiende a Keny Arroyo de críticas de los hinchas

<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/keny-arroyo target=_blank>Keny Arroyo</a> llegó en enero del 2025 al <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/besiktas target=_blank>Besiktas de Turquía</a>, pero su rendimiento no ha sido el esperado y ha sido <b>duramente criticado por los hinchas, pero su entrenador salió a la defensa</b>. El director<b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/duras-criticas-keny-arroyo-estrella-besiktas-instagram-AB9146736 target=_blank></a> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/joel-ordonez-perdio-otro-partido-brujas-salida-marsella-encamina-FH9944667 target=_blank></a> <b></b>