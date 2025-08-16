Fútbol Nacional
Universidad Católica y Libertad de Loja sellan un empate 1-1 en la fecha 25 de la LigaPro

La Universidad Católica, con 10 jugadores, empató 1-1 ante Libertad de Loja y se mantiene en el segundo hexagonal de la LigaPro.

   
    Universidad Católica igualó 1-1 con Libertad de Loja en la LigaPro.( API )
La fecha 25 de la LigaPro siguió este sábado 16 de agosto con el empaet 1-1 entre la Universidad Católica ante Libertad de Loja, en el estadio Olímpico Atahaualpa.

A los 18 minutos del partido, en la primera jugada peligrosa, Yerlin Quiñónez regateó a Eddy Mejía para sacar un zurdazo que dejó parado al portero rival y poner el 1-0 en el marcador para Libertad.

Desde el tanto de los lojanos, los dirigidos por Pechón empezaron a defender en bloque bajo y a confiar en los contragolpes para crear peligro.

Sin embargo, al minuto 32, la Católica empató 1-1 con un toque de Byron Palacios al aprovechar una bajada de pelota de Eddy Mejía.

Los locales han dominado el encuentro, pero no pueden encontrar el tanto que les permita ponerse en ventaja.

Antes de los 60 minutos, la Universidad Católica tuvo la ocasión más clara para ponerse en ventaja, pero Londoño disparó por fuera de la portería.

El juez central le anuló el gol de la ventaja a la Universidad Católica, después de que el árbitro de línea vio el fuera de juego de José Fajardo y el VAR lo ratificó.

A cinco minutos de acabar el encuentro, la Universidad Católica se quedó con 10 jugadores por la expulsión de Facundo Martínez por doble amarilla, después de reclamar al árbitro central.

