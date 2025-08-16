Mushuc Runa venció al Aucas y cortó una racha de 13 partidos sin ganar en LigaPro

La jornada de este sábado 16 de agosto arrancó con la victoria de 1-0 del Mushuc Runa vs. Aucas, en el estadio Echaleche, por la fecha 25 de la LigaPro.

El Mushuc Runa volvió a la victoria en el tercer partido de Paúl Vélez en el cargo, tras dos derrotas consecutivas.

El equipo oriental empezó más fuerte el juego al crear las primeras ocasiones de peligro, pero no consiguen abrir el marcador en los minutos iniciales.

Al minuto 15, Formento ya se convierte en figura por su importante actuación para evitar que su equipo vaya perdiendo.

Michael Carcelén tuvo la oportunidad de darle la ventaja al Aucas, pero Rodrigo Formento y el travesaño evitaron el primer tanto

Al minuto 30, los jugadores del Mushuc Runa arremetieron contra el árbitro central por un posible penal ante Aucas.

Desde el inicio de la segunda parte, el equipo oriental no ha podido encontrar el área rival y han sido detenidos por la defensa del ponchito.

Al minuto 72, Luis Arce anotó un golazo con un fuerte disparo desde fuera del área para sorprender a Hamilton Piedra y poner el 1-0 a favor del Mushuc Runa.

En los minutos adicionales, Ángel Gracia salió expulsado por roja directa de una dura falta a Michael Carcelén

Antes de este triunfo, la última victoria del Mushuc Runa fue el 3 de mayo, ante Macará, por 4-3 y cortó su racha de 13 juegos sin ganar.