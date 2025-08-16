Independiente del Valle venció a Orense SC y obliga a Barcelona SC a ganar

La jornada de este sábado 16 de agosto se cerró con la victoria 2-1 de Independiente del Valle vs. Orense SC por la fecha 25 de la LigaPro, en el estadio Banco Guayaquil.

A los 20 minutos del partido, los machaleños no se han acercado a la portería de Guido Villar y los rayados dominan el partido.

Al minuto 27, Orense pisó el área rival por una recuperación de Michael Bermúdez, pero Gustavo Cortez lo detuvo al agarrar su camiseta; sin embargo, la jugada no fue vista en el VAR.

Junior Sornoza puso el primer gol del partido con un fuerte disparo desde fuera del área al aprovechar un pivoteo de Michael Hoyos.

Antes de acabar el primer tiempo, Orense se quedó con 10 jugadores por la expulsión de Gastón Arturia por doble amarilla.

El central recibió la primera amonestación al minuto 32 y la segunda al minuto 45 por un codazo a Michael Hoyos.

En la segunda parte, los rayados dominaron las ocasiones, y el VAR revisó un posible penal, pero no lo señaló.

El VAR vio un impacto de los puños de Jordy Ortiz a la cara de Hoyos, pero determinó que no era falta.

Al minuto 70, Bryan Viñán regateó a varios rivales para quedar en el borde del área y definir cruzado con un gran zurdazo.

Michael Hoyos anotó el gol para darle la victoria a Independiente, al aprovechar un pase de Renato Ibarra en el minuto 83.