16 ago 2025 , 18:06

Luis Alfonso Chango: “Me equivoqué en la decisión de traerle al profesor Fabián Frías”

El presidente vitalicio del Mushuc Runa, Luis Alfonso Chango, reconoció su error al contratar a Fabián Frías, después de la salida de Éver Hugo Almeida.

   
    Luis Alfonso Chango lamentó la elección de Fabián Frías.( Redes sociales )
Ramiro Ulloa
El Mushuc Runa volvió a ganar en la LigaPro, después de una racha de 13 partidos sin conocer el triunfo, por lo que Luis Alfonso Chango reconoció su error en la elección del entrenador.

El presidente vitalicio del ponchito lamentó haber contratado a Fabián Frías, tras la salida de Éver Hugo Almeida.

Me equivoqué en la decisión de traer a otro profesor (Fabián Frías) sin pensarlo dos veces, pero qué vamos a hacerle, tuvimos que corregir inmediatamente”, dijo Chango a DirectFútbol.

Con Frías, el Mushuc Runa no ganó ningún partido y quedó eliminado de la Copa Ecuador, por lo que fue despedido y Paúl Vélez fue su reemplazo.

Paúl Vélez es el tercer entrenador del Mushuc Runa en esta temporada.
Paúl Vélez es el tercer entrenador del Mushuc Runa en esta temporada. ( API )

“El profesor Paúl Vélez es un director técnico conocido en el fútbol ecuatoriano”, señaló el directivo del Mushuc.

El ponchito se impuso por 1-0 al Aucas, tras caer 1-0 ante Independiente del Valle por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El próximo juego del Mushuc es ante los rayados este martes 19 de agosto, a las 19:30, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

