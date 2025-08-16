Fútbol Internacional
16 ago 2025 , 17:17

Harry Kane ganó su segundo trofeo profesional con el Bayern Munich

El Bayern Munich, con goles de Harry Kane y Luis Díaz, venció por 2-1 al Stuttgart por la Supercopa de Alemania

   
  Harry Kane ganó su segundo trofeo profesional con el Bayern Munich
    Bayern Munich quedó campeón de la Supercopa de Alemania.
Fuente:
Agencias
user placeholder

EFE
Este sábado 16 de agosto, el Bayern Munich se impuso por 1-2 al Stuttgart en el partido por la Supercopa Franz Beckenbauer, como se llama la Supercopa alemana.

Luis Díaz tuvo, además del gol, varias buenas acciones en un partido en el que el Bayern fue claramente superior; aunque al final la victoria fuera apretada.

Tras dos remates desviados desde buena posición de Leon Goretzka y Serge Gnabry, y otra gran ocasión del primero dentro del área, a pase de Joshua Kimmich; el Bayern encontró el gol en el minuto 18, gracias a un disparo de pierna derecha de Kane.

El inglés remató de primera aprovechando un rebote desde de que Jaquez solo lograra cortar a medias un pase al área de Michael Olise.

Luis Díaz fue importante para la conquista del Bayern Munich en la Supercopa de Alemania.
Luis Díaz fue importante para la conquista del Bayern Munich en la Supercopa de Alemania.

En el segundo tiempo hubo menos jugadas de área. En el 77 llegó el segundo gol del Bayern. Kane hizo un cambio de frente para Gnabry y éste puso el balón en el área para que Luis Díaz definiera de cabeza.

Ya en el descuento, y en un descuido del Bayern, Leweling marcó de cabeza para el Stuttgart. Pero quedaba menos de un minuto, demasiado poco tiempo para lograr la remontada.

Harry Kane ganó su segundo trofeo profesional, después de conquistar la Bundesliga en la temporada pasada.

