Fútbol Internacional
15 ago 2025 , 10:28

¿Hincapié al Chelsea?: Maresca confirma que ha pedido al club un defensa central

Antes del debut de este domingo en la Premier League contra el Crystal Palace, el técnico del Chelsea Enzo Maresca expresó su preocupación por la falta de un zaguero central.

   
    El italiano no descarta otra incorporación en su plantilla tras la lesión del defensor central Levi Colwill.( Redes )
Redacción
El Chelsea empezará la Premier League 2025/26 este domingo cuando enfrente al Crystal Palace, actual campeón de la FA Cup. Enzo Maresca, director técnico del conjunto blue, expresó su preocupación por la falta de un defensa central.

El equipo de Moisés Caicedo tiene una baja importante en la retaguardia, pues Levi Colwill se lesionó durante un entrenamiento el pasado 7 de agosto y fue sometido a una cirugía.

Todo indica que el internacional inglés de 22 años se perderá gran parte de la temporada entrante. Una lesión de ligamento cruzado anterior, por lo general, toma entre seis y nueve meses de recuperación.

Por ese motivo, el Chelsea necesita llenar el espacio de una figura clave en la linea defensiva. Y es en este contexto que en Londres se ha vuelto a hablar del supuesto interés en Piero Hincapié, defensor ecuatoriano del Bayer Leverkusen, que cumple el perfil de central o lateral zurdo.

Sobre Colwill, Maresca indicó que "es consciente de que tendrá que estar un buen tiempo de baja", y respecto a su ausencia reveló que "el club sabe exactamente lo que pienso. Creo que necesitamos un defensa central, pero también buscamos una solución interna".

Lea: La Premier League gastó más de USD 2,7 mil millones en fichajes

El mercado de fichajes cierra el 1 de septiembre para los clubes en la Premier League y el italiano no descarta otra incorporación en su plantilla.

