Fútbol Internacional
07 ago 2025 , 21:12

Levi Colwill, compañero de Moisés Caicedo en Chelsea, se pierde toda la temporada por lesión

Levi Colwill sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior durante el primer día de entrenamientos de pretemporada del conjunto inglés

   
  • Levi Colwill, compañero de Moisés Caicedo en Chelsea, se pierde toda la temporada por lesión
    Levi Colwill en un partido con el Chelsea( Foto: Internet )
Fuente:
Registro
user placeholder

Fernando Guevara
Canal WhatsApp
Newsletter

El defensa del Chelsea, Levi Colwill, sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior durante el primer día de entrenamientos de pretemporada del conjunto inglés

Esta lesión lo dejará fuera de competencia por el resto de la temporada, lo que abre la posibilidad de que los Blues salgan al mercado a buscar su reemplazo.

El conjunto dirigido por Enzo Maresca volvió a los entrenamientos el lunes 4 de agosto, después de consagrarse campeón del Mundial de Clubes de la FIFA.

“Fue en la primera práctica del lunes, justo al final. Sintió algo y, como mencioné, teníamos que esperar los exámenes para saber qué era”, señaló Maresca.

Lea también: Moisés Caicedo rompe el silencio tras quedar fuera de los nominados al Balón de Oro

Dependerá de la evolución. Tenemos que esperar y ver. Pero todos sabemos lo importante que fue Levi en nuestro estilo de juego. Hablé con él ayer y le dije que lo que conseguimos el año pasado también fue gracias a él. Fue un jugador fundamental", agregó.

Los resultados de la resonancia realizada el miércoles confirmaron la gravedad de la lesión, y el defensor fue sometido a cirugía de inmediato.

Temas
Chelsea
lesión
Moisés Caicedo
Ecuador
Noticias
Recomendadas