Fútbol Nacional
17 ago 2025 , 09:09

Deportivo Quito igualó con Aampetra en la final de ida del torneo de Segunda Categoría de Pichincha

El Deportivo Quito no pudo imponerse ante Aampetra en la final de ida por el título de la Segunda Categoría de Pichincha y todo se definirá en la vuelta.

   
  • Deportivo Quito igualó con Aampetra en la final de ida del torneo de Segunda Categoría de Pichincha
    Deportivo Quito empató 1-1 con CD Aampetra.( Redes sociales )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

Este sábado 16 de agosto, en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, Deportivo Quito igualó 1-1 contra Aampetra en la final de ida del torneo de Segunda Categoría de Pichincha.

Los locales se adelantaron antes del final del primer tiempo, pues el colombiano Duman Herrera aprovechó un error defensivo de los chullas para sacar ventaja.

Sin embargo, el Deportivo Quito encontró el empate en la segunda parte con un remate de su capitán Washington Jaramillo.

Lea más: (VIDEO) La nueva regla que se estrenó en la Premier League y tuvo que ver con Moisés Caicedo

Deportivo Quito y Aampetra ya están clasificados para los playoffs del ascenso a la Serie B. El campeón de Pichincha obtendrá un cupo para la Copa Ecuador 2026.

La final de vuelta se definirá el próximo 22 de agosto, a las 19:30, en el estadio Olímpico Atahualpa.

Temas
Fútbol
Fútbol Ecuador
fútbol ecuatoriano
Ascenso Fútbol
Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF)
Deportivo Quito
Ecuador
Pichincha
Noticias
Recomendadas