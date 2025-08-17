Deportivo Quito igualó con Aampetra en la final de ida del torneo de Segunda Categoría de Pichincha

Este sábado 16 de agosto, en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, Deportivo Quito igualó 1-1 contra Aampetra en la final de ida del torneo de Segunda Categoría de Pichincha.

Los locales se adelantaron antes del final del primer tiempo, pues el colombiano Duman Herrera aprovechó un error defensivo de los chullas para sacar ventaja.

Sin embargo, el Deportivo Quito encontró el empate en la segunda parte con un remate de su capitán Washington Jaramillo.

Lea más: (VIDEO) La nueva regla que se estrenó en la Premier League y tuvo que ver con Moisés Caicedo

Deportivo Quito y Aampetra ya están clasificados para los playoffs del ascenso a la Serie B. El campeón de Pichincha obtendrá un cupo para la Copa Ecuador 2026.

La final de vuelta se definirá el próximo 22 de agosto, a las 19:30, en el estadio Olímpico Atahualpa.