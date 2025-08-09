Kendry Páez debutó con el Estrasburgo

Kendry Páez debutó este sábado 9 de agosto con la camiseta de su nuevo club: el Estrasburgo de Francia con una apretada derrota por 2-1 ante el Mainz.

El delantero ecuatoriano llega cedido por parte del Chelsea, nuevo dueño de su pase y que decidió prestarlo para que vaya madurando en su juego.

Páez ingresó en el duelo del equipo B del conjunto del Estrasburgo, el cual está repleto de jóvenes talentos de otros equipos.

El tricolor ya luce el dorsal número 16 y fue dueño de los tiros libre y de esquina, demostrando su técnica en suelo europeo.

Pese a la derrota, Páez pudo imprimir algunas jugadas a favor de sus compañeros, aunque no tuvo una acción clara a nivel individual.