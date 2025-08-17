Liga de Quito empató 1-1 con Manta y se aleja del liderato de la LigaPro

Este domingo 17 de agosto, Liga de Quito empató 1-1 ante el Manta por la fecha 25 de la LigaPro, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, y se aleja de Independiente del Valle en la tabla de posiciones.

Los albos crearon varias ocasiones de peligro, pero convirtieron en figura a Félix Zambrano por sus grandes atajadas para evitar el primer gol en la primera parte.

Por su parte, los atuneros han esperado al contragolpe y su ocasión más clara llegó en un mano a mano de Daniel Valencia con Alexander Domínguez.

En el segundo tiempo, el cuadro quiteño continuó con su asedio ante la portería de Zambrano, pero no encontró los caminos para abrir el marcador.

Por su lado, los atuneros no llegaron a acercarse al arco de Alexander Domínguez, después de mostrar una faceta más defensiva.

Sin embargo, al minuto 75, después de una gran jugada de Joshue Chalá terminó en un cabezazo de Jostin Almán para anotar el primer gol del partido.

En los minutos adicionales, el árbitro decidió dar nueve minutos extras, y en el minuto 90+7, Bryan Ramírez conectó un cabezazo para darle el agónico empate.

Los albos enfrentarán al Botafogo este jueves 21 de agosto, a las 17:00, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.