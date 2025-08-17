Liga de Quito empató 1-1 con Manta y se aleja del liderato de la LigaPro

Este domingo 17 de agosto, <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/liga-de-quito target=_blank>Liga de Quito</a> empató 1-1 ante el Manta por la fecha 25 de la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/ligapro target=_blank>LigaPro</a></b>, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, y se aleja de Independiente del Valle en la tabla de posiciones. Los<b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/nueva-regla-premier-league-moises-caicedo-GI9947118 target=_blank></a> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/video-kendry-paez-debuto-racing-estrasburgo-ligue-1-FD9948135 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b>