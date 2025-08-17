Fútbol Internacional
17 ago 2025 , 14:31

(VIDEO) La emotiva reacción de la madre de Kendry Páez por su debut con el Estrasburgo en la Ligue 1

La madre de Kendry Páez, Jéssica Andrade, mostró su emotiva reacción al ver el debut de su hijo con el Racing de Estrasburgo en la Liga de Francia.

   
  • (VIDEO) La emotiva reacción de la madre de Kendry Páez por su debut con el Estrasburgo en la Ligue 1
    Kendry Páez jugó sus primeros minutos oficiales con el Estrasburgo.( Redes sociales )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

Este domingo 17 de agosto quedará grabado en la familia de Kendry Páez, pues sumó sus primeros minuto con la camiseta del Racing de Estrasburgo y su madre, Jéssica Andrade, mostró el momento.

La madre del futbolista de 18 años empezó a realizar un video en vivo para mostrar su reacción cuando Kendry sume sus primeros minutos.

Apenas Páez entró a la cancha, la mamá del jugador se mostró emocionada y agradeció a Dios por la oportunidad de su hijo, además se escuchaban a otras personas gritar en apoyo.

Lea más: (VIDEO) La nueva regla que se estrenó en la Premier League y tuvo que ver con Moisés Caicedo

El volante ingresó al minuto 80 a la variante. Seis minutos después de su ingreso, el cuadro francés encontró el tanto de la victoria por un cabezazo de Joaquín Panichelli.

Kendry empezó como carrilero izquierdo, pero terminó por la derecha y ayudó a su equipo a conseguir el triunfo.

Lea más: Piero Hincapié es la principal opción para reforzar la defensa del Tottenham Hotspur

El ex jugador de Independiente del Valle tuvo sus primeros minutos oficiales a nivel de clubes en este año, después de solamente jugar con la selección de Ecuador.

Este jueves 21 de agosto, a las 13:00, Estrasburgo jugará ante el Brondy IF por la última ronda de clasificación a la Conference League.

Temas
ecuatorianos en el exterior
Kendry Paez
Ecuador
Francia
Noticias
Recomendadas