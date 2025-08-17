(VIDEO) La emotiva reacción de la madre de Kendry Páez por su debut con el Estrasburgo en la Ligue 1

Este domingo 17 de agosto quedará grabado en la familia de Kendry Páez, pues sumó sus primeros minuto con la camiseta del Racing de Estrasburgo y su madre, Jéssica Andrade, mostró el momento.

La madre del futbolista de 18 años empezó a realizar un video en vivo para mostrar su reacción cuando Kendry sume sus primeros minutos. Apenas Páez entró a la cancha, la mamá del jugador se mostró emocionada y agradeció a Dios por la oportunidad de su hijo, además se escuchaban a otras personas gritar en apoyo. Lea más: (VIDEO) La nueva regla que se estrenó en la Premier League y tuvo que ver con Moisés Caicedo El volante ingresó al minuto 80 a la variante. Seis minutos después de su ingreso, el cuadro francés encontró el tanto de la victoria por un cabezazo de Joaquín Panichelli.

🥹🇪🇨⚽ La emoción de la mamá de Kendry Páez, Jéssica Andrade, tras el debut europeo de su hijo.



Vía @StudioFutbol

pic.twitter.com/P3CBnQqHRB — TERADEPORTES (@Teradeportes) August 17, 2025