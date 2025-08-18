Fútbol Internacional
18 ago 2025 , 09:46

El Estrasburgo de Kendry Páez hace historia en la liga francesa

El Racing de Estrasburgo hizo historia este domingo tras vencer al Metz en la primera fecha de la Ligue 1 en condición de visitante.

   
    El once titular del Estrasburgo vs. Metz de este domingo( Redes )
Redacción
La Ligue 1 tuvo su inicio este viernes y el Racing de Estrasburgo ganó en su debut liguero de visitante este domingo. Encuentro donde Kendry Páez debutó al minuto 80 y cinco minutos después, el Estrasburgo hizo el gol de la victoria.

El equipo del norte de Francia hizo historia al ser el primer equipo en la historia de las cinco grandes ligas de Europa (Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A y Ligue 1) en alinear un once titular con todos jugadores nacidos del año 2000 en adelante.

  • Mike Penders - 20 años
  • Samuel Amo-Ameyaw - 19
  • Junior Mwanga - 22
  • Lucas Høgsberg - 19
  • Mamadou Sarr - 19
  • Abdoul Ouattara - 19
  • Félix Lemaréchal - 22
  • Samir El Mourabet - 19
  • Valentín Barco - 21
  • Emanuel Emegha - 22
  • Joaquín Panichelli - 22

    • Lea también: PSG, sin Willian Pacho, venció al Nantes en su debut de la Ligue 1

    Cabe recordar que el Estrasburgo es propiedad de BlueCo, consorcio propietario del Chelsea que usa al equipo francés como filial para que sus jóvenes estrellas tengan minutos en el fútbol europeo.

