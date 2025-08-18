El Estrasburgo de Kendry Páez hace historia en la liga francesa

La Ligue 1 tuvo su inicio este viernes y el Racing de Estrasburgo ganó en su debut liguero de visitante este domingo. Encuentro donde Kendry Páez debutó al minuto 80 y cinco minutos después, el Estrasburgo hizo el gol de la victoria.

El equipo del norte de Francia hizo historia al ser el primer equipo en la historia de las cinco grandes ligas de Europa (Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A y Ligue 1) en alinear un once titular con todos jugadores nacidos del año 2000 en adelante.