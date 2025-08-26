Fútbol Internacional
Bayer Leverkusen ya busca el reemplazo de Piero Hincapié

La directiva del Bayer Leverkusen considera como un hecho la salida de Piero Hincapié y busca el fichaje de un nuevo central para reemplazar al ecuatoriano.

   
    El Bayer Leverkusen busca el reemplazo de Piero Hincapié.( Redes sociales )
La salida de Piero Hincapié del Bayer Leverkusen parece inminente en la última semana del mercado de fichajes, por lo que la directiva de los alemanes trabajan a contrarreloj para cerrar a un defensor.

El Leverkusen negocia la salida de Hincapié al Arsenal o al Tottenham en esta ventana de pases, por ende ya están intentando conseguir a su reemplazante.

La directiva del cuadro alemán ya tiene un listado de posibles futbolistas para contratar y consideran al favorito a un futbolista con experiencia en la Bundesliga.

En caso de que Piero cierre su fichaje al Arsenal, el Leverkusen pagará alrededor de USD 20 millones por Manuel Akanji del Manchester City.

El defensor suizo salió de la Bundesliga hace cuatro temporadas, después de jugar cinco años con el Borussia Dortmund.

Además, en esta temporada, Akanji no ha sumado minutos en esta temporada con el equipo de Pep Guardiola.

Por su lado, Piero Hincapié ya llegó a un acuerdo con el Arsenal para su traspaso, pero resta que los dos clubes cierren el traspaso.

