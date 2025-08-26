Felipe Caicedo es baja indefinida por lesión

Barcelona Sporting Club enfrenta este jueves a Cuenca Juniors en el cierre de los 16avos de final de la Copa Ecuador 2025. El equipo torero cuenta con la plantilla completa, a excepción del delantero de 36 años Felipe Caicedo, según información del periodista Juan Francisco Rueda.

Rueda también reporta que Barcelona iría con el equipo titular para enfrentar al último campeón del torneo provincial de Azuay.

"A falta de confirmación oficial por parte del cuerpo medico del club, Felipe Caicedo sufre un desgarro muscular y se perderá el cotejo contra Cuenca Juniors".

Ismael Rescalvo dijo en rueda de prensa tras la derrota contra Macará que “esperamos recuperar a Felipe cuanto antes y meterlo en la dinámica del grupo y tenerlo disponible, tanto a él como a Rivero, para tener variantes, sea desde el inicio o desde el banquillo”.

El último partido disputado por Felipao fue ante Liga de Quito por la fecha 22 de la Liga Ecuabet conectada por Xtrim. Con su baja en el cotejo de este jueves, Caicedo sumará cinco ausencias al hilo.

Felipe ha jugado 10 encuentros por el campeonato nacional de los cuales en cinco ha sido titular. Con un promedio en cancha de 42 minutos, Caicedo suma dos goles y cero asistencias.