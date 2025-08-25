Fútbol Nacional
25 ago 2025 , 12:22

Cuenca Juniors, rival de Barcelona SC en la Copa Ecuador, quedó campeón del torneo provincial de Azuay

El rival de Barcelona SC en 16 avos de final de la Copa Ecuador, Cuenca Juniors, se consagró campeón del torneo provincial de Azuay.

   
    Cuenca Juniors quedó campeón del torneo provincial de Azuay.( Redes sociales )
Cuenca Juniors de la Tuka Ordóñez se proclamó campeón del torneo provincial de Azuay, tras vencer a Aviced por 3-1, y se alista para enfrentar a Barcelona SC en la Copa Ecuador.

En la final disputada en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, Aviced se adelantó por un tanto de Ricardo Montalván, pero Juniors buscó darle vuelta al marcador.

La Tuka empató el encuentro con un potente cabezazo, luego Stick Montezuma y Henry Mercado firmaron los tantos para la remontada.

Cuenca Juniors consiguió su segundo título provincial consecutivo, además de firmar su participación como representante de Azuay en la Copa Ecuador 2026.

Cuenca Juniors vs. Barcelona SC por la Copa Ecuador

Ahora, Cuenca Juniors se enfrentará a Barcelona SC por los 16 avos de final de la Copa Ecuador este jueves 28 de agosto, a las 19:00.

Cuenca Juniors enfrentará a Barcelona SC en la Copa Ecuador.
Cuenca Juniors enfrentará a Barcelona SC en la Copa Ecuador. ( Redes sociales )

Los Gallos cuentan en su plantel con varios jugadores en la Serie A, como Jesús Preciado, Jorge Góngora, Henry Mercado y la Tuka, para buscar la hazaña contra los toreros.

Posteriormente, Cuenca Juniors disputará el playoffs del Ascenso Nacional para intentar subir a la Serie B.

