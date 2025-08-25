Cuenca Juniors, rival de Barcelona SC en la Copa Ecuador, quedó campeón del torneo provincial de Azuay

Cuenca Juniors de la Tuka Ordóñez se proclamó campeón del torneo provincial de Azuay, tras vencer a Aviced por 3-1, y se alista para enfrentar a Barcelona SC en la Copa Ecuador.

En la final disputada en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, Aviced se adelantó por un tanto de Ricardo Montalván, pero Juniors buscó darle vuelta al marcador.

La Tuka empató el encuentro con un potente cabezazo, luego Stick Montezuma y Henry Mercado firmaron los tantos para la remontada.

Cuenca Juniors consiguió su segundo título provincial consecutivo, además de firmar su participación como representante de Azuay en la Copa Ecuador 2026.