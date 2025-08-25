Cuenca Juniors, rival de Barcelona SC en la Copa Ecuador, quedó campeón del torneo provincial de Azuay

<b>Cuenca Juniors de la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/tuka-ordonez target=_blank>Tuka Ordóñez</a> se proclamó campeón del torneo provincial de Azuay</b>, tras vencer a Aviced por 3-1, y se alista para enfrentar a <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/barcelona-sc target=_blank>Barcelona SC</a> en la Copa Ecuador. En la final disputada<b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/cuando-cierra-mercado-fichajes-premier-league-AC9994299 target=_blank></a> <b></b>