¿Cuándo cierra el mercado de fichajes de la Premier League?

Piero Hincapié pidió salir del Bayer Leverkusen en este mercado de fichajes. Dos equipos de la Premier League son las principales opciones para firmar al ecuatoriano, pero quedan pocos días de la ventana de transferencias.

En esta temporada, los clubes ingleses pudieron registrar a sus jugadores en la ventaja excepcional del Mundial de Clubes desde el 1 al 10 de junio.

Posteriormente, la ventana de fichajes volvió a abrir el lunes 16 de junio, pero tendrá su fecha límite es en una semana.

