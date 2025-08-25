Fútbol Internacional
25 ago 2025 , 11:51

¿Cuándo cierra el mercado de fichajes de la Premier League?

Piero Hincapié se convirtió en el principal objetivo del Arsenal y el Tottenham Hotspur, a pocos días de cerrar el mercado de fichajes de la Premier League.

   
  • ¿Cuándo cierra el mercado de fichajes de la Premier League?
    Piero Hincapié es buscado por el Arsenal y el Tottenham.( Redes sociales )
Fuente:
user placeholder

Ramiro Ulloa
Piero Hincapié pidió salir del Bayer Leverkusen en este mercado de fichajes. Dos equipos de la Premier League son las principales opciones para firmar al ecuatoriano, pero quedan pocos días de la ventana de transferencias.

En esta temporada, los clubes ingleses pudieron registrar a sus jugadores en la ventaja excepcional del Mundial de Clubes desde el 1 al 10 de junio.

Posteriormente, la ventana de fichajes volvió a abrir el lunes 16 de junio, pero tendrá su fecha límite es en una semana.

¿Cuándo cierra la ventana de fichajes de la Premier League?

El mercado de fichajes de la Premier League cerrará el próximo lunes 1 de septiembre, a las 13:00 de Ecuador, anteriormente estaba hasta las 17:00.

El Arsenal se reforzó con el fichaje Viktor Gyokeres en este mercado de pases.
El Arsenal se reforzó con el fichaje Viktor Gyokeres en este mercado de pases. ( EFE )

Es decir, el Arsenal y Tottenham tendrán hasta esa fecha para inscribir a Piero en la Premier League para contar con él.

En caso de no cerrar el fichaje en este mes, la ventana volverá a abrir del 1 de enero al 2 de febrero del 2026, y podrán contratar a Hincapié.

Los dos clubes de la Premier League ya están en conversaciones con el Bayer Leverkusen para su traspaso, pero han llegado a un acuerdo.

