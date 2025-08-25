Fútbol Nacional
El asistente técnico de Liga de Quito criticó las decisiones del árbitro ante El Nacional

El asistente técnico de Tiago Nunes, Julián Tobar, lamentó la actuación del árbitro en el encuentro ante El Nacional y el poco tiempo de recuperación que tuvieron para el juego.

   
    Liga de Quito cayó 1-0 ante El Nacional en la Liga Ecuabet conectada por Xtrim.( API )
Liga de Quito cayó ante El Nacional por la fecha 26 de la Liga Ecuabet conectada por Xtrim, después de clasificar a los cuartos de final de la Copa Libertadores, y el asistente de Tiago Nunes analizó el encuentro.

El estratega brasileño no estuvo presente en el partido por su expulsión ante Manta, por lo que Julián Tobar estuvo encargado de los albos, y lamentó la actuación arbitral.

“Vale mencionar, porque no es la primera vez que pasa, el tema de los árbitros, hubo un penal clarísimo contra Carlos (Gruezo) que no fue pitado en la cancha y el VAR no llamó. No voy a hablar más del árbitro porque él ya tuvo problemas con Liga antes", apuntó Tobar.

“Parece que nos están castigando por ser Ecuador en Copa Libertadores porque contra Aucas pedimos otra fecha y no nos atendieron”

Julián Tobar dirigió a Liga de Quito ante El Nacional, tras la expulsión de Tiago Nunes ante Manta.
Julián Tobar dirigió a Liga de Quito ante El Nacional, tras la expulsión de Tiago Nunes ante Manta. ( Redes sociales )

El asistente técnico de Nunes criticó que “algunos jugadores logran estar bien en 72 horas, pero un equipo está bien después de 96 horas. Desafortunadamente, otra vez jugamos un encuentro muy cerca del partido anterior", agregó.

Finalmente, Tobar aclaró que no bajarán los brazos hasta el final. “Vamos a pelear hasta el último partido por ese tricampeonato", cerró el asistente.

En la próxima fecha, Liga de Quito enfrentará al Macará este sábado 30 de agosto, a las 16:30, por la transmisión de Zapping.

