Palmeiras renueva a José Manuel López previo a su duelo contra Liga de Quito por la Copa Libertadores

El delantero argentino José Manuel ‘Flaco’ López, una de las figuras más destacadas de la presente edición de la Copa Libertadores, renovó su contrato con Palmeiras hasta diciembre de 2029, según confirmó este viernes el club brasileño a través de un comunicado oficial.

La noticia llega en un momento crucial para el conjunto paulista, que acaba de sellar su clasificación a las semifinales del torneo continental, instancia en la que enfrentará a Liga de Quito, verdugo del São Paulo en la ronda anterior.

Lea: Adé y Medina resaltan en el equipo ideal de los cuartos de final de la Copa Libertadores

"Este momento es muy especial para mí, ver todo el apoyo que el Palmeiras me da es un lujo, la verdad", declaró el atacante de 24 años, quien se ha consolidado como el máximo goleador del equipo en esta temporada con 19 tantos.

López, que llegó al Palmeiras en junio de 2022 procedente del Lanús argentino, necesitó tiempo para adaptarse al fútbol brasileño. Sin embargo, bajo la dirección del técnico portugués Abel Ferreira, ha evolucionado hasta convertirse en una pieza clave del equipo. Actualmente es titular indiscutible en el ataque, donde comparte protagonismo con el brasileño Vitor Roque, exjugador del FC Barcelona y del Real Betis.

"Estoy extremadamente agradecido por todos los reconocimientos que el Palmeiras me ha dado, me convirtió en un jugador de selección y eso para mí es lo máximo en el fútbol", afirmó el ‘Flaco’, quien recibió su primera convocatoria a la selección argentina en septiembre pasado.

Su actuación más reciente fue decisiva: marcó dos goles en la victoria 3-1 sobre River Plate en el partido de vuelta de cuartos de final, resultado que selló el pase del ‘Verdao’ a la penúltima instancia del torneo continental.

Desde su llegada, López ha disputado 164 partidos con la camiseta verdiblanca, registrando 51 goles y 11 asistencias, además de ganar dos títulos de liga (2022 y 2023) y otros trofeos locales.

“Llegué siendo un niño y, año tras año, fui creciendo. Creo que me convertí en una mejor persona y en un mejor hombre aquí, por estar cerca de grandes personas”, reflexionó el atacante.

Ahora, con la renovación asegurada y en su mejor momento profesional, López se prepara para liderar el ataque del Palmeiras frente a Liga de Quito, en una semifinal que promete goles y que definirá a uno de los finalistas de la Copa Libertadores 2025.