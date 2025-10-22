Deportivo Quito definió la sede para jugar en los octavos de final del Ascenso Nacional

Deportivo Quito disputará los octavos de final del Ascenso Nacional ante Mineros para mantener vivo su sueño de subir a la Serie B para el 2026, pero tuvieron que realizar un cambio para el duelo. Los chullas avanzaron de ronda al eliminar al Atlético JBG en el estadio Olímpico Atahualpa; sin embargo, la AKD deberá cambiar de recinto deportivo para el encuentro. Según información del periodista Freddy Pasquel, el Deportivo Quito jugará en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda del Aucas ante Mineros en la vuelta de los octavos de final. Lea más: El segundo vicepresidente de Emelec desmintió la renuncia de varios directivos El cuadro quiteño sacará a la venta 12 mil entradas para su público y los hinchas de Mineros, pero aún no confirman los precios.

Deportivo Quito enfrentará a Mineros en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda. ( )

Además, la directiva chulla solicitará la presencia de una terna arbitral FIFA, al igual que lo realizó Liga de Portoviejo en los 16 avos de final.