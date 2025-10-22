Fútbol Nacional
Deportivo Quito definió la sede para jugar en los octavos de final del Ascenso Nacional

Deportivo Quito no podrá disputar la vuelta de los octavos de final en el estadio Olímpico Atahualpa, por lo que escogió una nueva sede.

   
    Deportivo Quito enfrentará a Mineros por la vuelta de los octavos de final del Ascenso Nacional.( Redes sociales )
Deportivo Quito disputará los octavos de final del Ascenso Nacional ante Mineros para mantener vivo su sueño de subir a la Serie B para el 2026, pero tuvieron que realizar un cambio para el duelo.

Los chullas avanzaron de ronda al eliminar al Atlético JBG en el estadio Olímpico Atahualpa; sin embargo, la AKD deberá cambiar de recinto deportivo para el encuentro.

Según información del periodista Freddy Pasquel, el Deportivo Quito jugará en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda del Aucas ante Mineros en la vuelta de los octavos de final.

El cuadro quiteño sacará a la venta 12 mil entradas para su público y los hinchas de Mineros, pero aún no confirman los precios.

Deportivo Quito enfrentará a Mineros en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda.
Deportivo Quito enfrentará a Mineros en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda. ( Redes sociales )

Además, la directiva chulla solicitará la presencia de una terna arbitral FIFA, al igual que lo realizó Liga de Portoviejo en los 16 avos de final.

La ida de la serie entre Mineros vs. Deportivo Quito se disputará el domingo 26 de octubre, a las 14:00; mientras que la vuelta se la jugará el viernes 31 de octubre, a las 19:15

CD La Unión, presentó una protesta a la FEF por una infracción cometida por los Mineros al alinear dos jugadores que incumplen el reglamento de jugadores aficionados.

Incluso, La Unión solicitó aplazar la ida del encuentro del Deportivo Quito, pero la FEF rechazó la apelación del equipo de Cotopaxi.

