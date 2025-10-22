Deportivo Quito definió la sede para jugar en los octavos de final del Ascenso Nacional

<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/deportivo-quito target=_blank>Deportivo Quito</a> disputará los octavos de final del <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/ascenso-futbol target=_blank>Ascenso Nacional</a></b> ante Mineros para mantener vivo su sueño de subir a la Serie B para el 2026, pero tuvieron que realizar un cambio para el duelo. <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/deportivo-quito-atletico-jbg-resultado-16avos-segunda-categoria-JK10298144 target=_blank>Los</a><b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/vicepresidente-emelec-desmintio-renuncia-varios-directivos-ND10312186 target=_blank></a> <b></b>