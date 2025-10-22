Fútbol Nacional
22 oct 2025 , 09:20

El segundo vicepresidente de Emelec desmintió la renuncia de varios directivos

Emelec no vive su mejor momento institucional y deportivo, incluso existió la información de que varios directivos presentaron renuncias, pero el segundo vicepresidente del club desmintió la información.

   
    Emelec desmintió la renuncia de varios directivos.( Redes sociales )
¡Malas noticias para Emelec! El bombillo aún compite en la Copa Ecuador y está en el segundo hexagonal de la LigaPro para conseguir su clasificación a la Copa Sudamericana, pero a la interna existen problemas.

El pasado martes 21 de octubre se pudo conocer la información de que se realizó una reunión de la dirigencia de Emelec, incluso varios directivos presentaron su renuncia, pero no fueron aceptadas.

El periodista Javier Ruiz agregó que existe malestar a la interna del directorio del Bombillo por el manejo de los últimos meses del club, después de varias deudas a los futbolistas.

Sin embargo, el segundo vicepresidente de Emelec, Luis Barrezueta, aclaró que “ninguna renuncia se presentó”, contestó la información.

La directiva de Jorge Guzmán asumió el cargo el pasado 27 de febrero.
La directiva de Jorge Guzmán asumió el cargo el pasado 27 de febrero. ( Redes sociales )

El directivo pidió los nombres y pruebas de las supuestas renuncias de sus colegas en el directorio de Jorge Guzmán.

Ahora, los jugadores del Bombillo no van a concentrar para enfrentar al Guayaquil City para disputar los cuartos de final de la Copa Ecuador.

La dirigencia de Emelec asumió su cargo el pasado 27 de febrero, después de vencer a José Auad en las elecciones, pero han existido varios problemas por deudas al plantel.

